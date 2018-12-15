Президент закликав учасників Собору домовитись

"Я звертаюсь до вас учасників Собору, ієрархів церков. Це є колосальна відповідальність, яка в ці години лежить саме на вас. Держава, наголошую, зробила все, що могла і тепер саме від вас і лише від вас залежить майбутнє України, майбутнє нашої великої нації, наша свобода, наша державна і духовна незалежність. Вам належить ухвалити статут. Вам належить обрати предстоятеля. А Томос вже чекає предстоятеля на Фанарі. Отже, все залежить від вашої здатності домовитись, від вашої здатності почути один одного. Почути заради України. Ми всі пам'ятаємо слова святого апостола Петра "Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать". То ж заради Господа і заради України прийміть ваше найрозумніше і зважене рішення. Я вірю, що ви правильні люди, у правильний час і у правильному місці. Я бажаю Об'єднуючому собору успішної роботи", - сказав Порошенко.

Раніше Петро Порошенко заявив, що століття тому і гетьман Павло Скоропадський, і Симон Петлюра започаткували шлях України до автокефальної православної церкви.



Нагадаємо, Об'єднавчий собор триває вже понад три години. На Об'єднавчому соборі українських православних церков буде вирішуватися питання про створення єдиної незалежної Української православної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля церкви.