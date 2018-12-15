Об'єднавчий собор триває вже майже три години
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Об'єднавчий собор українських православних церков, розпочавшись близько опівдня, триває вже майже три години, передає УНН.
Собор, на якому планується створення єдиної помісної Української православної церкви, триває у Святій Софії в столиці. Участь у ньому беруть церковні ієрархи, священики та миряни.
У Київській Патріархії повідомляли, що учасники Собору представляють "три Православні Церкви, які на цей час існують в Україні – Українську Православну Церкву Київського Патріархату, Українську Автокефальну Православну Церкву та Українську Православну Церкву, яка перебуває в єдності з Московським Патріархатом".
Ще о 9 годині радник Філарета повідомляв, що "ситуація напружена".
На Соборі присутній і Президент Петро Порошенко. Головує на Соборі представник Вселенського патріарха митрополит Галльський Еммануїл.
Тим часом на Софійській площі біля місця проведення Собору у Святій Софії люди очікують звісток.
"Чекаємо благу звістку. Священники і військові капелани жартують, що візьмуть в коло Софію, і таки дочекаємося створення Єдиної Церкви і обрання її керівника. Й без цього - нікуди. На площі - люди з різних куточків України. Всі розуміють, що це історичний шанс і історичний момент. Не маємо права його втратити... Багато священників. Військові, вчителі. Люди різних професій і соціальних прошарків сьогодні єдині в мрії і вірі", - написала у Facebook перший заступник голови ВР Ірина Геращенко.
На Об'єднавчому соборі українських православних церков буде вирішуватися питання про створення єдиної незалежної Української православної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля церкви.