Объединительный собор продолжается уже почти три часа
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Объединительный собор украинских православных церквей, начавшись около полудня, продолжается уже почти три часа, передает УНН.
Собор, на котором планируется создание единой поместной Украинской православной церкви, продолжается в Святой Софии в столице. Участие в нем принимают церковные иерархи, священники и миряне.
В Киевской Патриархии сообщали, что участники Собора представляют "три православные церкви, которые в настоящее время существуют в Украине - Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата, Украинскую Автокефальную Православную Церковь и Украинскую Православную Церковь, которая находится в единстве с Московским Патриархатом".
Еще в 9:00 советник Филарета сообщал, что "ситуация напряженная".
На Соборе присутствует и Президент Петр Порошенко. Председательствует на Соборе представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил.
Между тем на Софийской площади возле места проведения Собора в Святой Софии люди ожидают вестей.
"Ждем благую весть. Священники и военные капелланы шутят, что возьмут в круг Софию, и таки дождемся создания Единой Церкви и избрания ее главы. И без этого - никуда. На площади - люди из разных уголков Украины. Все понимают, что это исторический шанс и исторический момент. У нас нет права его потерять... Много священников. Военные, учителя. Люди разных профессий и социальных слоев сегодня едины в мечте и вере", - написала в Facebook первый заместитель главы ВР Ирина Геращенко.
На Объединительном соборе украинских православных церквей будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосование за предстоятеля церкви.