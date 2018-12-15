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MIM-104 Patriot

У столиці розпочався Об’єднавчий собор

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Києві розпочався Об’єднавчий Собор Українського Православ’я. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр Київської Паріархії.

У столиці розпочався Об’єднавчий собор

"У Києві 15 грудня 2018 року зранку розпочався Об’єднавчий Собор Українського Православ’я, у якому беруть участь церковні ієрархи, священики та миряни", - повідомили у Київській Паріархії.

Як зазначається, учасники Собору представляють "три Православні Церкви, які на цей час існують в Україні – Українську Православну Церкву Київського Патріархату, Українську Автокефальну Православну Церкву та Українську Православну Церкву, яка перебуває в єдності з Московським Патріархатом".

"Перші дві Церкви схвалили участь у соборі на рівні своїх Архієрейських соборів, остання (УПЦ МП) представлена окремими представниками єпископату, кліру та мирян", - додали в Київській Паріархії.

Перед початком Собору у храмі Малої Софії була відслужена Божественна літургія, після чого відбулась реєстрація учасників Об'єднавчого Собору.

"Собор у Києві може стати вирішальним кроком, що підсумує роки зусиль, спрямованих на створення в Україні Помісної автокефальної Православної Церкви", - заявили у Київській Паріархії.

На Об'єднавчому соборі українських православних церков буде вирішуватися питання про створення єдиної незалежної Української православної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля церкви.

Об'єднавчий собор мав розпочатися о 10:00. Головувати на Соборі має представник Вселенського патріарха митрополит Галльський Еммануїл. Президент України Петро Порошенко також прибув до Святої Софії, де проходить Собор.

Томос про автокефалію майбутньому голові помісної православної церкви в Україні буде вручений у Константинополі 6 січня 2019 року.

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