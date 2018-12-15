В столице начался Объединительный собор

"В Киеве 15 декабря 2018 года утром начался Объединительный Собор Украинского Православия, в котором принимают участие церковные иерархи, священники и миряне", - сообщили в Киевской Париархии.

Как отмечается, участники Собора представляют "три православные церкви, которые в настоящее время существуют в Украине - Украинскую Православную Церковь Киевского Патриархата, Украинскую Автокефальную Православную Церковь и Украинскую Православную Церковь, которая находится в единстве с Московским Патриархатом".

"Первые две Церкви приняли участие в соборе на уровне своих Архиерейских соборов, последняя (УПЦ МП) представлена отдельными представителями епископата, клира и мирян", - добавили в Киевской Париархии.

Перед началом Собора в храме Малой Софии была отслужена Божественная литургия, после чего состоялась регистрация участников Объединительного Собора.

"Собор в Киеве может стать решающим шагом, который суммирует года усилий, направленных на создание в Украине Поместной автокефальной Православной Церкви", - заявили в Киевской Париархии.

На Объединительном соборе украинских православных церквей будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосование за предстоятеля церкви.

Объединительный собор должен был начаться в 10:00. Председательствовать на Соборе должен представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил. Президент Украины Петр Порошенко также прибыл в Святую Софию, где проходит Собор.

Томос об автокефалии будущему главе поместной православной церкви в Украине будет вручен в Константинополе 6 января 2019 года.