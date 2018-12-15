Порошенко: шлях до незалежної церкви в Україні почали Скоропадський і Петлюра
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Століття тому і гетьман Павло Скоропадський, і Симон Петлюра започаткували шлях України до автокефальної православної церкви. Про це заявив Президент Петро Порошенко на Об'єднавчому соборі у Софії Київській, передає УНН.
"Століття тому, в часи Української національно-визвольної революції і гетьман Павло Скоропадський, і Симон Петлюра започаткували шлях України до автокефальної православної церкви. Україна вклоняється великим предкам і пам’ятає їхній заповіт. Сьогодні все готово, щоб виконати його", - заявив Порошенко.
Він нагадав, що сьогоднішньому Об’єднавчому собору вже в нашій новітній історії передували тривалі зусилля духовної та світської влади, мільйонів українського православного люду. "Хотів би зазначити роль Віктора Ющенка, який започаткував інтенсивний діалог з Церквою-матір’ю", - заявив Президент.
"Константинопольська Матір-Церква реалізовує приналежну їй згідно з канонами місію - ввести автокефальну помісну православну церкву України як рівну серед рівних до родини помісних православних церков. Україна не була, не є і не буде канонічною територією російської церкви", - заявив Глава держави.
Також він зауважив, що в листопаді цього року Священний Синод Вселенського Патріархату схвалив текст Томосу про надання незалежності українській церкві та прийняв рішення про скликання Об‘єднавчого православного собору.
Нагадаємо, Об'єднавчий собор триває вже понад три години. На Об'єднавчому соборі українських православних церков буде вирішуватися питання про створення єдиної незалежної Української православної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля церкви.