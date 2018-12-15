Порошенко: путь к независимой церкви в Украине начали Скоропадский и Петлюра
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Век назад и гетман Павел Скоропадский, и Симон Петлюра начали путь Украины к автокефальной православной церкви. Об этом заявил Президент Петр Порошенко на Объединительном соборе в Софии Киевской, передает УНН.
"Столетие назад, во времена Украинской национально-освободительной революции и гетман Павел Скоропадский, и Симон Петлюра начали путь Украины к автокефальной православной церкви. Украина кланяется великим предкам и помнит их завещание. Сегодня все готово, чтобы выполнить его", - заявил Порошенко.
Он напомнил, что сегодняшнему Объединительному собору уже в нашей новейшей истории предшествовали длительные усилия духовной и светской власти, миллионов украинцев православного люда. "Хотел бы отметить роль Виктора Ющенко, который начал интенсивный диалог с Церковью-матерью", - заявил Президент.
"Константинопольская Мать-Церковь реализует принадлежащую ей согласно канонам миссию - ввести автокефальную поместную православную церковь Украины как равную среди равных в семью поместных православных церквей. Украина не была, не является и не будет канонической территорией русской церкви", - заявил Глава государства.
Также он отметил, что в ноябре этого года Священный Синод Вселенского Патриархата одобрил текст Томоса о предоставлении независимости Украинской церкви и принял решение о созыве Объединительного православного собора.
Напомним, Объединительный собор продолжается уже более 3 часов. На Объединительном соборе украинских православных церквей будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосование за предстоятеля церкви.