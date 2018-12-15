Президент призвал участников Собора договориться

"Я обращаюсь к вам участникам Собора, иерархов церквей. Это колоссальная ответственность, в эти часы лежит именно на вас. Государство, подчеркиваю, сделало все, что могло и теперь именно от вас и только от вас зависит будущее Украины, будущее нашей великой нации, наша свобода, наша государственная и духовная независимость. Вам предстоит принять устав. Вам предстоит выбрать предстоятеля. А Томос уже ждет предстоятеля на Фанаре. Следовательно, все зависит от вашей способности договориться, от вашей способности услышать друг друга. Услышать ради Украины. Мы все помним слова святого апостола Петра "Бог гордым противится, а смиренным дает благодать". Так ради Господа и ради Украины примите ваше разумное и взвешенное решение. Я верю, что вы правильные люди, в правильное время и в правильном месте. Я желаю Объединяющему собору успешной работы", - сказал Порошенко.

Ранее Петр Порошенко заявил, что сто лет назад и гетман Павел Скоропадский, и Петлюра начали путь Украины к автокефальной православной церкви.



Напомним, Объединительный собор продолжается уже более 3 часов. На Объединительном соборе украинских православных церквей будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосования за предстоятеля церкви.