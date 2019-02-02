В Житомирской области община перешла к ПЦУ

"Как стало сегодня известно от прихожан регийнои общины с. Сингуры, Житомирского района, Житомирской области, в субботу, 2 февраля 2019 в 14.00 в их общине были запланированы сборы и об этом был уведомлен настоятель храма, который дал согласие на собрание. Но 1 февраля поздно вечером на сайте Житомирской епархии Московского Патриархата появилось сообщение о том, что 31 января в данной общине провели собрание и община прихода решила выразить свою верность УПЦ Московского Патриархата и предстоятелю митрополиту Онуфрию. Жители села возмущенные действиями священнослужителей Московского Патриархата и их руководителя митрополита Никодима поскольку, как утверждают прихожане о собрании 31 января никто из верующих не был уведомлен, а увидев фото на официальном сайте Житомирской епархии МП увидели, что среди малого количества присутствующих на собрании, значительная часть людей было не из их села. Поэтому прихожане просят огласки неправомерных действий Московского Патриархата и сообщают о том, что собрание все равно состоится сегодня в назначенное время. Также призывают священников Московского Патриархата и титушок не планировать приезда на сборы регийнои общины с. Сингуры. На собрание приглашен настоятель храма и этого достаточно ", - сообщил он.



Позднее он добавил, что религиозная община с. Сингуры Житомирского района по результатам проведенного сегодня собрания приняла решение о переходе к Православной церкви Украины



Как сообщал УНН, Порошенко примет участие в литургии и чине интронизации Предстоятеля ПЦУ .