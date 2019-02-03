Началась церемония интронизации митрополита Епифания
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня в столичном соборе Святой Софии началась церемония интронизации Предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, сразу же после пройдет первое заседание Священного Синода Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщает УНН.
Сама интронизация - публичное богослужение, во время которого происходит возведение предстоятеля церкви на его кафедру. Согласно процедуре, возведение на престол происходит во время литургии с облачением новоизбранного иерарха в богослужебный одежду, которая соответствует сану.
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Как сообщал Епифаний, ожидается, что на интронизации будет присутствовать почетный партиарх Филарет, делегация Вселенского патриархата, а также делегации из УПЦ Канады, УПЦ в Америке, представители со святой горы Афон.
Напоминаем, Патриарх Константинопольский Варфоломей не поедет в Киев для участия в интронизации Предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания. В Украине отправится делегация Вселенского патриархата.