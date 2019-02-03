Епифаний получил жезл предстоятеля ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Епифаний официально получил жезл предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ), который 6 января он получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея, передает корреспондент УНН.
"Сегодня, в этот торжественный момент, нам предстоит вручить жезл вашего митрополичьего служения. Жезл, который вам мы вручаем, является для нас святыней, нашей церковной реликвией, потому что именно этот жезл расцвел в руках Вселенского патриарха Варфоломея, когда он вручал вам его в Константинополе 6 января этого года ... Держите его крепко и пасите наше стадо", - подчеркнул митрополит Димитрий во время процедуры, связанной с интронизацией митрополита.
Следует отметить, что вручение жезла официально завершает процедуру интронизации, поскольку он является последним символом процедуры.
Напомним, сегодня в столичном соборе Святой Софии прошла церемония интронизации Предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, сразу же после пройдет первое заседание Священного Синода Православной церкви Украины (ПЦУ).
Во время традиционного поминовения на церемонии интронизации митрополит Епифаний упомянул предстоятеля Русской православной церкви Кирилла среди глав других церквей.
Президент Петр Порошенко пожелал митрополиту Епифанию, интронизация которого продолжается в Софии Киевской, достойно пройти путь объединения и служения Церкви.