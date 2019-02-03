Порошенко переконаний, що Епіфаній достойно пройде шлях об'єднання Церкви

"Сьогодні Митрополит Київський та Всієї України Епіфаній, якому випала історична місія стати першим Предстоятелем Єдиної Автокефальної Православної Церкви України, святкує 40-річний ювілей. Для Владики створення нашої незалежної церкви та отримання Томосу – це лише початок на довгому шляху об’єднання та служіння, однак він, без сумніву, пройде цей шлях достойно", - зазначив голова держави.

При цьому він побажав митрополиту Божої ласки і невичерпних сил для служіння Господу, людям та Україні.

Нагадаємо, сьогодні у столичному соборі Святої Софії розпочалась церемонія інтронізації предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія, одразу ж після пройде перше засідання Священного Синоду Православної церкви України (ПЦУ).