Порошенко переконаний, що Епіфаній достойно пройде шлях об'єднання Церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Президент Петро Порошенко побажав митрополиту Епіфанію, інтронізація якого триває в Софії Київській, достойно пройти шлях об'єднання та служіння Церкві. Про це голова держави написав з нагоди 40-літного ювілею Епіфанія, який співпав із датою його інтронізації, передає УНН.
"Сьогодні Митрополит Київський та Всієї України Епіфаній, якому випала історична місія стати першим Предстоятелем Єдиної Автокефальної Православної Церкви України, святкує 40-річний ювілей. Для Владики створення нашої незалежної церкви та отримання Томосу – це лише початок на довгому шляху об’єднання та служіння, однак він, без сумніву, пройде цей шлях достойно", - зазначив голова держави.
При цьому він побажав митрополиту Божої ласки і невичерпних сил для служіння Господу, людям та Україні.
Нагадаємо, сьогодні у столичному соборі Святої Софії розпочалась церемонія інтронізації предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія, одразу ж після пройде перше засідання Священного Синоду Православної церкви України (ПЦУ).