Порошенко убежден, что Епифаний достойно пройдет путь объединения Церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко пожелал митрополиту Епифанию, интронизация которого продолжается в Софии Киевской, достойно пройти путь объединения и служения Церкви. Об этом глава государства написал по случаю 40-летного юбилея Епифания, который совпал с датой его интронизации, передает УНН.
"Сегодня Митрополит Киевский и Всея Украины Епифаний, которому выпала историческая миссия стать первым Предстоятелем Единой Автокефальной Православной Церкви Украины, отмечает 40-летний юбилей. Для Владыки создание нашей независимой церкви и получение Томоса - это только начало на длинном пути объединения и служения, однако он, несомненно, пройдет этот путь достойно", - отметил глава государства.
При этом он пожелал митрополиту Божьей милости и неисчерпаемых сил для служения Господу, людям и Украине.
Напомним, сегодня в столичном соборе Святой Софии началась церемония интронизации Предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, сразу же после пройдет первое заседание Священного Синода Православной церкви Украины (ПЦУ).