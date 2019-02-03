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Епіфаній під час інтронізації згадав предстоятеля РПЦ

Епіфаній під час інтронізації згадав предстоятеля РПЦ

Київ • УНН

 • 13040 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Під час традиційного поминання на церемонії інтронізації митрополит Епіфаній згадав предстоятеля Російської православної церкви Кирила серед глав інших церков, передає кореспондент УНН.

"Святійших патріархів православних, архієпископа Константинопольського і Нового Риму, патріарха Варфоломія, Олександрійського Феодора, Антіохійського Іоанна, Єрусалимського Феофіла, Російського Кирила, Сербського Іренея, Румунського Даниїла, Болгарського Неофіла, Грузинського Іллію…", - зазначив Епіфаній під час поминання.

Варто зазначити, що це поминання не є молитвою за глав інших церков – це згадування, відповідно до традиції, предстоятелів інших церков.

Нагадаємо, сьогодні у столичному соборі Святої Софії розпочалась церемонія інтронізації предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія, одразу ж після пройде перше засідання Священного Синоду Православної церкви України (ПЦУ).

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній дав оцінку впливу Російської православної церкви і підлеглих їй структур в Україні. За словами митрополита, РПЦ є останнім каналом впливу президента РФ в Україні.

Українські Національні Новини

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