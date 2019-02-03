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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78440 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101647 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 136369 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134715 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131763 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126128 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 163706 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117930 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141517 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145337 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Епифаний во время интронизации упомянул предстоятеля РПЦ

Епифаний во время интронизации упомянул предстоятеля РПЦ

Киев  •  УНН

 • 13029 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Во время традиционного поминовения на церемонии интронизации митрополит Епифаний упомянул предстоятеля Русской православной церкви Кирилла среди глав других церквей, передает корреспондент УНН.

"Святейших патриархов православных, архиепископа Константинопольского и Нового Рима, патриарха Варфоломея, Александрийского Феодора, Антиохийского Иоанна, Иерусалимского Феофила, Российского Кирилла, Сербского Иринея, Румынского Даниила, Болгарского Неофила, Грузинского Ильи ...", - отметил Епифаний во время поминовения.

Стоит отметить, что это поминовение не является молитвой за глав других церквей - это упоминание, согласно традиции, предстоятелей других церквей.

Напомним, сегодня в столичном соборе Святой Софии началась церемония интронизации Предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, сразу же после пройдет первое заседание Священного Синода Православной церкви Украины (ПЦУ).

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний дал оценку влияния Русской православной церкви и подчиненных ей структур в Украине. По словам митрополита, РПЦ является последним каналом влияния президента РФ в Украине.

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