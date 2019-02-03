Епифаний во время интронизации упомянул предстоятеля РПЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Во время традиционного поминовения на церемонии интронизации митрополит Епифаний упомянул предстоятеля Русской православной церкви Кирилла среди глав других церквей, передает корреспондент УНН.
"Святейших патриархов православных, архиепископа Константинопольского и Нового Рима, патриарха Варфоломея, Александрийского Феодора, Антиохийского Иоанна, Иерусалимского Феофила, Российского Кирилла, Сербского Иринея, Румынского Даниила, Болгарского Неофила, Грузинского Ильи ...", - отметил Епифаний во время поминовения.
Стоит отметить, что это поминовение не является молитвой за глав других церквей - это упоминание, согласно традиции, предстоятелей других церквей.
Напомним, сегодня в столичном соборе Святой Софии началась церемония интронизации Предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, сразу же после пройдет первое заседание Священного Синода Православной церкви Украины (ПЦУ).
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний дал оценку влияния Русской православной церкви и подчиненных ей структур в Украине. По словам митрополита, РПЦ является последним каналом влияния президента РФ в Украине.