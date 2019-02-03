Предстоятель ПЦУ: РПЦ в Україні є останнім форпостом Путіна

Митрополит підкреслив: “РПЦ в Україні є останнім форпостом Путіна. Тому що церква проникає глибоко в душі православних українців. І ми це реально бачимо, наскільки церква зомбує їх у цьому напрямку”.

Епіфаній також додав: “Є багато тих, які зараз практично розуміють, але й до кінця не усвідомлюють, що насправді відбулося. Вони переконані, що те, що відбулося, то це відбулося в неканонічний спосіб, що Вселенський патріарх зробив це неправильно, він не мав права і так далі. До цього часу що ми чули? Знову ж таки: цього не відбудеться, томосу не буде, автокефалію Константинополь не надасть. А після цього ми чуємо знову, що так, Константинополь визнав, але все ж таки давайте почекаємо, доки інші православні церкви визнають”.

Висловлюючи думку про припинення війни на Сході України, предстоятель ПЦУ сказав: “Тобто РПЦ має великий вплив. І ми віримо в те, що коли ми об’єднаємося, всі православні українці, в єдиній помісній православній церкві, завершиться війна на Донбасі і Крим буде повернуто Україні”.

Як повідомляв УНН, Епіфаній зустрівся з настоятелем афонського монастиря.