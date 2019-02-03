Предстоятель ПЦУ: РПЦ в Украине является последним форпостом Путина

Митрополит подчеркнул: “РПЦ в Украине является последним форпостом Путина. Потому что церковь проникает глубоко в душе православных украинцев. И мы это реально видим, насколько церковь зомбирует их в этом направлении”.

Епифаний также добавил: “Есть много тех, которые сейчас практически понимают, но и до конца не осознают, что на самом деле произошло. Они убеждены, что то, что произошло, то это произошло в неканонический способ, Вселенский патриарх сделал это неправильно, он не имел права и так далее. К этому времени, что мы слышали? Опять же: этого не произойдет, томоса не будет, автокефалию Константинополь не предоставит. А после этого мы слышим снова, так, Константинополь признал, но все же давайте подождем, пока другие православные церкви признают”.

Выражая мнение о прекращении войны на Востоке Украины, предстоятель ПЦУ сказал: “То есть РПЦ имеет большое влияние. И мы верим в то, что когда мы объединимся, все православные украинцы, в единой поместной православной церкви, завершится война в Донбассе и Крым будет возвращен Украине”.

Как сообщал УНН, Епифаний встретился с настоятелем афонского монастыря.