Епіфаній зустрівся з настоятелем афонського монастиря
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній (Думенко) в суботу зустрівся в приватній клініці зі старцем архімандритом Єфремом, настоятелем Патріаршого монастиря Ватопед на Афоні, який з делегацією Вселенського патріархату прибув напередодні до Києва для участі в його інтронізації, але потрапив в клініку через проблеми з серцем. Про це повідомляє УНН з посиланням на LB.
Епіфаній висловив радість від зустрічі з настоятелем знаменитого афонського монастиря і висловив переживання за стан його здоров'я. Митрополит привітав отця Єфрема в Києві і побажав йому швидкого одужання і багатьох років.
У свою чергу ігумен Єфрем привітав київського митрополита з обранням і інтронізацією, яка відбудеться 3 лютого, і побажав йому успішного служіння в якості предстоятеля Православної церкви України.
Як повідомляв УНН, Порошенко візьме участь в літургії і чині інтронізації Предстоятеля ПЦУ.