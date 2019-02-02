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Епіфаній зустрівся з настоятелем афонського монастиря

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній (Думенко) в суботу зустрівся в приватній клініці зі старцем архімандритом Єфремом, настоятелем Патріаршого монастиря Ватопед на Афоні, який з делегацією Вселенського патріархату прибув напередодні до Києва для участі в його інтронізації, але потрапив в клініку через проблеми з серцем. Про це повідомляє УНН з посиланням на LB.

Епіфаній висловив радість від зустрічі з настоятелем знаменитого афонського монастиря і висловив переживання за стан його здоров'я. Митрополит привітав отця Єфрема в Києві і побажав йому швидкого одужання і багатьох років.

У свою чергу ігумен Єфрем привітав київського митрополита з обранням і інтронізацією, яка відбудеться 3 лютого, і побажав йому успішного служіння в якості предстоятеля Православної церкви України.

Як повідомляв УНН, Порошенко візьме участь в літургії і чині інтронізації Предстоятеля ПЦУ.

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