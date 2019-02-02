Епіфаній зустрівся з настоятелем афонського монастиря

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Митрополит Київський і всієї України Епіфаній (Думенко) в суботу зустрівся в приватній клініці зі старцем архімандритом Єфремом, настоятелем Патріаршого монастиря Ватопед на Афоні, який з делегацією Вселенського патріархату прибув напередодні до Києва для участі в його інтронізації, але потрапив в клініку через проблеми з серцем. Про це повідомляє УНН з посиланням на LB.