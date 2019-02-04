В ПЦУ перешло около 200 приходов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. По состоянию на 4 февраля в Православную церковь Украины (ПЦУ) перешло 198 приходских храмов УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные с карты переходов в ПЦУ из УПЦ МП, передает УНН со ссылкой на данные Религиозной информационной службы Украины.
По данным карты, за выходные в ПЦУ перешли 29 приходов.
В частности, 2 февраля в ПЦУ перешли 11 приходов: в Ровенской области - Церковь Святой Покровы Пресвятой Богородицы с. Макотерты и Церковь Святого Николая с. Певчее; в Харьковской области - Часовня Святого мученика Иоанна Воина г. Харьков и Церковь Покровы Пресвятой Богородицы с. Воскресеновка; в Винницкой области - Церковь Покровы Пресвятой Богородицы с. Вербовец и Церковь Рождества Пресвятой Богородицы с. Хижинцы.
Кроме того, 2 февраля в ПЦУ перешли - Церковь Успения Богородицы с. Погребы Киевской области, Свято-Крестовоздвиженская церковь с. Сингуры Житомирской области; Церковь святого Димитрия Солунского с. Ставница Хмельницкой области, Церковь Рождества Богородицы с. Людвище Тернопольской области и Церковь Рождества Пресвятой Богородицы с. Берестяное Волынской области.
3 февраля в ПЦУ перешли 18 приходов. Так, наибольшее количество приходов перешло в Волынской области - Церковь Святого Симеона Столпника с. Сельцо, Церковь Святых Петра и Павла с. Галичаны, Церковь Святой Покровы с. Браны, Церковь Рождества Пресвятой Богородицы с. Городок, Церковь Святого Введение с. Литовеж, Церковь Пресвятой Богородицы с. Зелёное и церковь с. Вощатин.
Кроме того, за 3 февраля в ПЦУ перешли приходы в Хмельницкой области - Церковь Казанской иконы Божией Матери с. Хоминцы и Церковь святого Димитрия Солунского с. Немичинцы; в Ровенской области - Церковь Святого Михаила с. Буща и Церковь Рождества Богородицы с. Новая Мощаница; в Винницкой области - Церковь Святого Димитрия Солунского с. Морозовка и Церковь святого Николая пгт Крыжополь.
Также за минувшие сутки в ПЦУ перешли Церковь Рождества Пресвятой Богородицы с. Михайловка в Черновицкой области, Церковь Богоявления Господня с. Грозево во Львовской области, Церковь Петра и Павла с. Богородчаны Ивано-Франковской области, Храм св. Георгия Победоносца с. Ясиня в Закарпатской области и Церковь Рождества Богородицы с. Приветов в Житомирской области.
Напомним, 3 февраля Епифаний официально получил жезл предстоятеля ПЦУ.