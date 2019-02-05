Первое заседание Священного Синода ПЦУ: принят ряд важных решений
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний определил состав Священного Синода и созвал его первое заседание во вторник, 5 февраля. В пресс-службе Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ), отмечают, что на заседании рассмотрели все вопросы повестки дня, передает УНН.
Как сообщили в пресс-службе, в ходе заседания были утверждены титулы архиереев Поместной Церкви, установлен порядок наименования епархий в случае, если эти наименования дублируются — в таком случае епархия именуется в соответствии с двойным титулом архиерея.
“Религиозные организации, входившие в состав каждой епархии по состоянию на 15 декабря 2018 года, остаются в составе соответствующей епархии. Переход духовенства и приходов между епархиями Поместной Церкви возможен только на основе канонических правил, то есть с согласия архиереев обеих епархий, заверенного соответствующими документами”, — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, решено, что Святейший Патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей г. Киева (за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря), которые до 15 декабря 2018 года находились в его подчинении как Патриарха Киевского и всей Руси-Украины.
Учитывая особое значение Михайловского Златоверхого монастыря г. Киева его наместник архиепископ Вышгородский Агапит приравнен в правах к епархиальному архиерею, говорится в сообщении.
Кроме того, Синод рассмотрел и принял типовой устав Управления епархии для епархий Поместной Церкви. Также был рассмотрен организационный вопрос Винницкой епархии.
Также был принят ряд “кадровых” решений.
“На предложение Предстоятеля митрополит Винницкий и Барский Симеон был утвержден Главным секретарем Священного Синода.
В связи с избранием ректора Киевской православной богословской академии Митрополита Епифания Предстоятелем, на вакантную должность был назначен прежний первый проректор протоиерей Александр Трофимлюк. Также профессор протоиерей А. Трофимлюк назначен председателем Управления духовного образования и богословской науки.
Председателем Синодального управления военного духовенства утвержден митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн, а председателем Управления социального служения и благотворительности — архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергей.
Учитывая особую важность направления развития внешних церковных связей — руководство Управлением внешних церковных связей оставлено за Предстоятелем”, — говорится в сообщении.
Кроме того, с целью координации усилий Церкви по помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, незаконно лишенным свободы, которые находятся на оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации, была создана “Православная миссия помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы”. Главой Миссии назначен архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.
Все решения были приняты при полном согласии всех членов Синода, сообщили в ПЦУ.
Как сообщал УНН, по состоянию на 4 февраля, в Православной церкви Украины (ПЦУ) перешло 198 приходских храмах УПЦ МП.