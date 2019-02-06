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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 73851 просмотра

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8 марта, 10:25 • 100197 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 133415 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131253 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145322 просмотра

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К ПЦУ перешли 217 парафий

К ПЦУ перешли 217 парафий

Киев  •  УНН

 • 23438 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. По состоянию на 6 февраля в Православной церкви Украины (ПЦУ) перешли 217 приходских храмов УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные с карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП, передает УНН со ссылкой на данные Религиозной информационной службы Украины.

По данным карты, за 4 февраля по ПЦУ перешли 6 приходов: Свято-Дмитриевская церковь с. Тисовец, Свято-Успенская церковь с. Товтры и Церковь Святого Евангелиста Иоанна с. Пядиковцы в Черновицкой области; Церковь Покрова Пресвятой Богородицы с. Матвеевка в Тернопольской области; Церковь Вознесения Господня с. Ровно в Ровенской области и церковь с. Высокое в Винницкой области.

Кроме того, за минувшие сутки, 5 февраля, в ПЦУ перешли - Церковь Святого Архистратига Михаила с. Мировое в Тернопольской области; Свято-Покровская церковь с. Малые Дорогостаи в Ровенской области; Церковь Преображения Господня с. Квасов в Волынской области и Церковь святого Димитрия Солунского с. Кузьминцы в Винницкой области.

Напомним, синод ПЦУ назначил главного секретаря и принял типовой устав.

Как сообщал УНН, в ПЦУ назначили Председателя управления военного духовенства.

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