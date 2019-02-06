К ПЦУ перешли 217 парафий

По данным карты, за 4 февраля по ПЦУ перешли 6 приходов: Свято-Дмитриевская церковь с. Тисовец, Свято-Успенская церковь с. Товтры и Церковь Святого Евангелиста Иоанна с. Пядиковцы в Черновицкой области; Церковь Покрова Пресвятой Богородицы с. Матвеевка в Тернопольской области; Церковь Вознесения Господня с. Ровно в Ровенской области и церковь с. Высокое в Винницкой области.



Кроме того, за минувшие сутки, 5 февраля, в ПЦУ перешли - Церковь Святого Архистратига Михаила с. Мировое в Тернопольской области; Свято-Покровская церковь с. Малые Дорогостаи в Ровенской области; Церковь Преображения Господня с. Квасов в Волынской области и Церковь святого Димитрия Солунского с. Кузьминцы в Винницкой области.



Напомним, синод ПЦУ назначил главного секретаря и принял типовой устав.



Как сообщал УНН, в ПЦУ назначили Председателя управления военного духовенства.