Синод ПЦУ призначив головного секретаря та ухвалив типовий статут

“Синод розглянув і ухвалив типовий статут Управління єпархії для єпархій Помісної Церкви. Також було розглянуте організаційне питання Вінницької єпархії. На пропозицію Предстоятеля митрополит Вінницький і Барський Симеон був затверджений Головним секретарем Священного Синоду”, — повідомили в прес-службі.

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Як повідомляв УНН, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній визначив склад Священного Синоду та скликав його перше засідання у вівторок, 5 лютого.

Під час засідання було затверджено титули архієреїв Помісної Церкви, встановлено порядок найменування єпархій у разі, якщо ці найменування дублюються.