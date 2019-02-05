Синод ПЦУ призначив головного секретаря та ухвалив типовий статут
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Священний Синод Помісної Української Православної Церкви затвердив Головним секретарем Священного Синоду митрополита Вінницького і Барського Симеона і ухвалив типовий статут Управління єпархії для єпархій Помісної Церкви.Таке рішення було ухвалене під час першого засідання Синоду під керівництвом Предстоятеля, Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, передає УНН з посиланням на прес-службу ПЦУ.
“Синод розглянув і ухвалив типовий статут Управління єпархії для єпархій Помісної Церкви. Також було розглянуте організаційне питання Вінницької єпархії. На пропозицію Предстоятеля митрополит Вінницький і Барський Симеон був затверджений Головним секретарем Священного Синоду”, — повідомили в прес-службі.
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Як повідомляв УНН, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній визначив склад Священного Синоду та скликав його перше засідання у вівторок, 5 лютого.
Під час засідання було затверджено титули архієреїв Помісної Церкви, встановлено порядок найменування єпархій у разі, якщо ці найменування дублюються.