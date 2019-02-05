Синод ПЦУ назначил главного секретаря и принял типовой устав
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Священный Синод Поместной Украинской Православной Церкви утвердил Главным секретарем Священного Синода митрополита Винницкого и Барского Симеона и принял типовой устав Управления епархии для епархий Поместной Церкви. Такое решение было принято во время первого заседания Синода под руководством Предстоятеля, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.
"Синод рассмотрел и принял типовой устав Управления епархии для епархий Поместной Церкви. Также был рассмотрен организационный вопрос Винницкой епархии. На предложение Предстоятеля митрополит Винницкий и Барский Симеон был утвержден Главным секретарем Священного Синода", - сообщили в пресс-службе.
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Как сообщал УНН, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний определил состав Священного Синода и созвал его первое заседание во вторник, 5 февраля.
Во время заседания были утверждены титулы архиереев Поместной Церкви, установлен порядок наименования епархий в случае, если эти наименования дублируются.