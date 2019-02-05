Рішення Синоду ПЦУ: Філарет керуватиме Київською єпархією
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Святіший Патріарх Філарет продовжує керівництво Київською єпархією у складі парафій та монастирів Києва, за виключенням Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. Таке рішення було ухвалено під час першого засідання Священного Синоду Помісної Української Православної Церкви під керівництвом Предстоятеля, Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, передає УНН з посиланням на прес-службу ПЦУ.
Так, 5 лютого у Митрополичому будинку при Соборі Святої Софії Київської відбулося засідання Священного Синоду Помісної Української Православної Церкви.
Під час засідання було вирішено, що Святіший Патріарх Філарет продовжує керівництво Київською єпархією у складі парафій та монастирів Києва (за виключенням Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря), які до 15 грудня 2018 року перебували у його підпорядкуванні як Патріарха Київського і всієї Руси-України.
Нагадаємо, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній визначив склад Священного Синоду та скликав його перше засідання у вівторок, 5 лютого. У прес-службі Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ), наголошують, що на засіданні розглянули всі питання порядку денного.