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Рішення Синоду ПЦУ: Філарет керуватиме Київською єпархією

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Святіший Патріарх Філарет продовжує керівництво Київською єпархією у складі парафій та монастирів Києва, за виключенням Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. Таке рішення було ухвалено під час першого засідання Священного Синоду Помісної Української Православної Церкви під керівництвом Предстоятеля, Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, передає УНН з посиланням на прес-службу ПЦУ.

Так, 5 лютого у Митрополичому будинку при Соборі Святої Софії Київської відбулося засідання Священного Синоду Помісної Української Православної Церкви.

Під час  засідання було вирішено, що Святіший Патріарх Філарет продовжує керівництво Київською єпархією у складі парафій та монастирів Києва (за виключенням Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря), які до 15 грудня 2018 року перебували у його підпорядкуванні як Патріарха Київського і всієї Руси-України.

Нагадаємо, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній визначив склад Священного Синоду та скликав його перше засідання у вівторок, 5 лютого. У прес-службі Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ), наголошують, що на засіданні розглянули всі питання порядку денного.

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