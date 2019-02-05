Решение Синода ПЦУ: Филарет будет руководить Киевской епархией
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Святейший Патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева, за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря. Такое решение было принято во время первого заседания Священного Синода Поместной Украинской Православной Церкви под руководством Предстоятеля, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.
Так, 5 февраля в Митрополичьем доме при Соборе Святой Софии Киевской состоялось заседание Священного Синода Поместной Украинской Православной Церкви.
Во время заседания было решено, что Святейший Патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева (за исключением Свято-Михайловского Златоверхого монастыря), которые до 15 декабря 2018 года находились в его подчинении как Патриарха Киевского и всей Руси-Украины.
Напомним, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний определил состав Священного Синода и созвал его первое заседание во вторник, 5 февраля. В пресс-службе Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви (ПЦУ), отмечают, что на заседании рассмотрели все вопросы повестки дня.