В Запорожье осквернили церковь УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля УНН. Неизвестные подожгли и нарисовали знак СС на фасаде храма Украинской православной церкви Московского патриархата по улице Передаточной в Запорожье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГУ Нацполиции в Запорожье.
"6 февраля в 7:50 в Шевченковское отделение полиции поступила информация о том, что ночью неизвестные повредили фасад храма по улице Передаточной в городе Запорожье", - говорится в сообщении.
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Сейчас на территории храма работает полиция и следственно-оперативная группа, которые опрашивают жителей из расположенных рядом домов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.1 ст. 296 УК Украины).
Ранее УНН сообщал, что к ПЦУ перешли 217 приходов.