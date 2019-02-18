Россия подготовила план атаки на храмы УПЦ МП - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. СБУ разоблачила подготовленный Россией план, по которому собирались атаковать 20 храмов УПЦ МП. Об этом заявил Председатель СБУ Василий Грицак во время брифинга, передает УНН.
"СБУ получила план так называемых оперативных мероприятий подготовленный в "МГБ" так называемой "ДНР" и согласованный с кураторами в Ростовской области (в России - ред.). В этом плане указано 20 объектов, которые планируется атаковать в Украине", - заявил он.
По словам Грицака, автор этого плана - бывший сотрудник СБУ Егор Соболев, который сейчас является членом "МГБ" так называемой "ДНР". Этот план предусматривает также рассылку ложных сообщений.
"Согласно плану предполагается рассылка с фейковых аккаунтов электронной почты, будто от патриотических украинских сил с угрозами физической расправы в адрес авторитетных руководителей ПЦУ, УГКЦ, еврейской религиозной общины. Планировалось привлечь и реальных представителей патриотических сообществ и бывших участников АТО", - рассказал глава СБУ.
Как сообщал УНН, в СБУ заявили, что спецслужбы РФ спланировали поджоги храмов УПЦ МП в Украине.