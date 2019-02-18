Россия подготовила план атаки на храмы УПЦ МП - СБУ

"СБУ получила план так называемых оперативных мероприятий подготовленный в "МГБ" так называемой "ДНР" и согласованный с кураторами в Ростовской области (в России - ред.). В этом плане указано 20 объектов, которые планируется атаковать в Украине", - заявил он.

По словам Грицака, автор этого плана - бывший сотрудник СБУ Егор Соболев, который сейчас является членом "МГБ" так называемой "ДНР". Этот план предусматривает также рассылку ложных сообщений.

"Согласно плану предполагается рассылка с фейковых аккаунтов электронной почты, будто от патриотических украинских сил с угрозами физической расправы в адрес авторитетных руководителей ПЦУ, УГКЦ, еврейской религиозной общины. Планировалось привлечь и реальных представителей патриотических сообществ и бывших участников АТО", - рассказал глава СБУ.

Как сообщал УНН, в СБУ заявили, что спецслужбы РФ спланировали поджоги храмов УПЦ МП в Украине.