В Украине проводят более 30 обысков в поисках "избирательных пирамид"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Силовики сегодня проводят более 30 обысков в нескольких регионах Украины по признакам создание преступной организации, которая пыталась создать "избирательные пирамиды" для влияния на волеизъявление украинцев. Об этом на брифинге в четверг, 21 декабря, сообщил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, передает корреспондент УНН.
"Службой безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины и Государственным бюро расследований в рамках открытого по признакам создание преступной организации производства в значительной части регионов нашего государства сегодня проводится более 30 обысков", - отметил он.
Заместитель главы СБУ отметил, что ни в одном партийном офисе ни одной политической силы никаких обысков не производится.
"Цель - документирование создания так называемых "избирательных пирамид" и недопущение их использования во время выборов президента Украины", - сказал он.
По его словам, основанием стала полученная СБУ информация о создании преступной организации с участием и ведущей ролью граждан РФ и Украины, которые длительное время сотрудничают с российскими структурами. Целью организации является влияние на волеизъявление при голосовании на выборах президента Украины, добавил Кононенко.
Напомним, СБУ заявляла, что спецслужбы РФ активно реализуют методологию гибридного вмешательства в выборы с целью искусственно создать ситуацию непризнания выборов в Украине как частью украинцев, так и частью западного сообщества.