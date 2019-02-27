ГБР планирует вызвать на допрос нардепа Дубиля по делу подкупа избирателей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Государственное бюро расследований (ГБР) планирует завтра вызвать на допрос народного депутата Валерия Дубиля по делу по масштабному подкупу избирателей. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Я могу подтвердить, что Государственное бюро расследований на завтра вызывает на допрос народного депутата Дубиля. Он не лишен депутатской неприкосновенности и может только по собственному желанию прийти на этот допрос", - отметил генпрокурор.
По его словам, именно этот народный депутат, по имеющимся у ГПУ доказательствами, координировал и осуществлял оплату за работу технологов, в том числе с РФ, которые организовывали "сетку" для выборов, которая финансировалась извне избирательного фонда.
При этом он добавил, что речь идет о суммах финансирования в "сотни и сотни миллионов".
Напомним, по данным украинской разведки, Россия планирует потратить на мероприятия по вмешательству в выборы в Украине 300 млн долларов.