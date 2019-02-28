Народный депутат Дубиль не явился на допрос в ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Народный депутат Украины Валерий Дубиль не явился сегодня на допрос в ГБР по делу по масштабному подкупу избирателей. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Следователи Государственного бюро расследований пригласили (народного депутата Валерия Дубиля - ред.) в качестве свидетеля, в 10:00 должен был состояться допрос, но он не появился", - сказали в пресс-службе.
Однако в ГБР отметили, что снова будут приглашать Дубиля через аппарат Верховной Рады, учитывая его статус народного депутата.
Напомним, Государственное бюро расследований вызвало на допрос народного депутата Дубиля. Он не лишен депутатской неприкосновенности и может только по собственному желанию прийти на этот допрос.
Как сообщал УНН, полиция открыла уголовное производство по факту подкупа избирателей в Святошинском районе Киева.