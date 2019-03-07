Нардепа Дубіля знову викликають на допит у понеділок
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Народний депутат України Валерій Дубіль 28 лютого не з’явився на допит у ДБР у справі щодо масштабного підкупу виборців. Його знов чекають на допит у понеділок, 11 березня. Про це заявив Генпрокурор України Юрій Луценко під час брифінгу у Києві, передає УНН.
“СБУ вислала 5 тисяч повісток всім учасникам схеми, що мали не просто агітувати, а купувати голоси українців. Організацією (займається - ред.), за версією слідства, нардеп України Дубіль, який викликався на допит, але на нього не з’явився. Він викликається знову у понеділок. Подивимось на результат”, — сказав Генпрокурор.
Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань викликало на допит народного депутата Дубіля. Він не позбавлений депутатської недоторканості і може лише за власним бажанням прийти на цей допит.