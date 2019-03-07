Нардепа Дубиля снова вызывают на допрос в понедельник
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Народный депутат Украины Валерий Дубиль 28 февраля не явился на допрос в ГБР по делу по масштабному подкупу избирателей. Его вновь ждут на допрос в понедельник, 11 марта. Об этом заявил Генпрокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга в Киеве, передает УНН.
"СБУ выслала 5000 повесток всем участникам схемы, которые должны были не просто агитировать, а покупать голоса украинцев. Организацией (занимается - ред.), по версии следствия, нардеп Украины Дубиль, который вызывался на допрос, но на него не явился. Он вызывается снова в понедельник. Посмотрим на результат", - сказал генпрокурор.
Напомним, ранее Государственное бюро расследований вызвало на допрос народного депутата Дубиля. Он не лишен депутатской неприкосновенности и может только по собственному желанию прийти на этот допрос.