Полиция Винницкой области уже зарегистрировала 128 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства

По трем сообщениям начаты уголовные производства, составлено 13 административных протоколов, 93 заявлений рассмотрено в соответствии с Законом "Об обращении граждан". По остальным проводится проверка.



7 марта в отделы и отделения полиции поступило 9 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Подавляющее большинство - размещение агитационных палаток с возможными нарушениями и повреждения агитационных билбордов кандидатов в президенты Украины.



Сообщение зарегистрированы в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан. Проводится проверка.



Как сообщал УНН, в ГПУ озвучили, в какую сумму оценивают российские политтехнологи голоса украинцев.