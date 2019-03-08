Полиция Винницкой области уже зарегистрировала 128 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. С начала предвыборной агитации в Винницкой области полиция зарегистрировала 128 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Винницкой области.
По трем сообщениям начаты уголовные производства, составлено 13 административных протоколов, 93 заявлений рассмотрено в соответствии с Законом "Об обращении граждан". По остальным проводится проверка.
7 марта в отделы и отделения полиции поступило 9 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Подавляющее большинство - размещение агитационных палаток с возможными нарушениями и повреждения агитационных билбордов кандидатов в президенты Украины.
Сообщение зарегистрированы в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан. Проводится проверка.
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