На Одещині купували голоси за кандидата по 5 тисяч грн

КИЇВ. 9 березня. УНН. На Одещині за підтримку одного з кандидатів у президенти жителям кількох населених пунктів пропонували по 5 тисяч гривень. Про це повідомили у Білгород-Дністровському відділі поліції в Одеській області, передає УНН.