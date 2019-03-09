На Одещині купували голоси за кандидата по 5 тисяч грн

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КИЇВ. 9 березня. УНН. На Одещині за підтримку одного з кандидатів у президенти жителям кількох населених пунктів пропонували по 5 тисяч гривень. Про це повідомили у Білгород-Дністровському відділі поліції в Одеській області, передає УНН.

За даними правоохоронців, на території Сарати та деяких сіл Одеської області невідомі особи розповсюджували листівки з пропозицією грошової винагороди в 5 тисяч гривень за підтримку на виборах одного із кандидатів.

Про правопорушення поліцію повідомив голова Саратської райдерж адміністрації, від імені якого автори листівок обіцяли виплатити винагороду кожному місцевому жителеві у віці від 18 до 80 років.

Поліцейські виявили такі листівки в селищі Сарата, а також у селах Петропавлівка, Пшеничне, Крива Балка та Зоря. За фактом розпочато провадження за ознаками частини 1 статті 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права) ККУ.

Наразі поліцейські встановлюють осіб, причетних до цього правопорушення. Триває слідство.

Нагадаємо, поліція Херсонської області зареєструвала 80 повідомлень про порушення виборчого законодавства з початку виборчої кампанії, трьом порушникам суд призначив сплатити штраф.

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