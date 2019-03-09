В Одесской области покупали голоса за кандидата по 5000 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. В Одесской области за поддержку одного из кандидатов в президенты жителям нескольких населенных пунктов предлагали по 5000 гривен. Об этом сообщили в Белгород-Днестровском отделе полиции в Одесской области, передает УНН.
По данным правоохранителей, на территории Сараты и некоторых сел Одесской области неизвестные распространяли листовки с предложением денежного вознаграждения в 5000 гривен за поддержку на выборах одного из кандидатов.
О правонарушениях полицию сообщил председатель Саратской райдерж администрации, от имени которого авторы листовок обещали выплатить вознаграждение каждому местному жителю в возрасте от 18 до 80 лет.
Полицейские обнаружили такие открытки в поселке Сарата, а также в селах Петропавловка, Пшеничное, Кривая Балка и Заря. По факту начато производство по признакам части 1 статьи 157 (препятствование осуществлению избирательного права) УКУ.
Сейчас полицейские устанавливают лиц, причастных к этому правонарушению. Продолжается следствие.
Напомним, полиция Херсонской области зарегистрировала 80 сообщений о нарушении избирательного законодательства с начала избирательной кампании, трем нарушителям суд назначил уплатить штраф.