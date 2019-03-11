Выборы-2019: с начала кампании открыто 142 уголовных производства
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В связи с нарушениями избирательного законодательства с начала предвыборной кампании полицией открыто 142 уголовных производства. Об этом сообщил заместитель начальника главного следственного управления Нацполиции Украины Максим Цуцкиридзе во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.
"С начала предвыборной кампании на территории государства зарегистрировано 2786 заявлений и сообщений о правонарушениях, связанных непосредственно с избирательным процессом. По результатам их рассмотрения составлено 518 админпротоколов - их последствиями стало уже 60 соответствующих решений судов, за которые граждане заплатили соответствующие штрафы. Кроме того, Национальной полицией начато 142 уголовных производства, которые прямо или косвенно связаны с нарушением избирательных прав граждан", - отметил Цуцкиридзе.
По его словам, больше всего уголовных производств зарегистрировано в Киеве, Черкасской, Черниговской, Одесской и Кировоградской областях.
При этом, он добавил, что большинство из них, а именно 48, касаются подкупа избирателей. Кроме того, по словам Цуцкиридзе, по 13 производствами сообщено о подозрении 22 лицам.
Напомним, полиция Херсонской области зарегистрировала 80 сообщений о нарушении избирательного законодательства с начала избирательной кампании, трем нарушителям суд назначил уплатить штраф.
Как сообщал УНН, в Одесской области за поддержку одного из кандидатов в президенты жителям предлагали по 5 тысяч гривен.