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Вибори-2019: ЦВК вже зареєструвала 418 міжнародних спостерігачів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Центральна виборча комісія зареєструвала ще 19 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на час проведення виборів президента 31 березня. Відтак, загальна цифра міжнародних спостерігачів становить 418 осіб. Про це у коментарі журналісту УНН повідомив завідувач відділу взаємодії із ЗМІ ЦВК Костянтин Хівренко.

"Станом на 17 годину 5 березня зареєстровано 418 міжнародних спостерігачів. Сьогодні ЦВК під час засідання зареєструвала 19 осіб. Зокрема, сьогодні від Світового конгресу українців зареєстрував 15 офіційних спостерігачів, трьох - від міжнародної неурядової організації CANADEM та одного - від Міжнародного Республіканського Інституту (MPI)", - повідомив він.

Тож серед зареєстрованих 418 міжнародних спостерігачів:

Громадська спілка міжнародного співробітництва справ людини – 13 осіб;
Міжнародна неурядова організація CANADEM – 56 осіб;
Національний Демократичний Інститут Міжнародних Відносин – 7 осіб;
Світовий Конгрес Українців – 42 людини;
Український конгресовий комітет Америки – 42 людини;
Від Федеративної Республіки Німеччини – 12 осіб;
Бюро демократичний інститутів і прав людини ОБСЄ – 109 осіб;
Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) - 58 осіб;
Із Французької Республіки зареєстровано 13 людей;
Зі Словацької Республіки зареєстровано 11 осіб;
Благодійний фонд (Міжнародна комісія справ людини) – 29 людей;
Міжнародний експертний центр виборчих систем (ICES) – 9;
Міжнародний Республіканський Інститут зареєстровано 16 осіб,
Від Республіки Молдови – 1 особа.

Нагадаємо, Верховна Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні 7 лютого. Президент підписав його 26 лютого.

Як повідомляв УНН, у ЦВК повідомили, скільки бюлетенів буде надруковано.

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