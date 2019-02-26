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Президент схвалив заборону росіянам бути спостерігачами на виборах

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Президент Петро Порошенко підписав закон, який забороняє представникам країни-агресора бути спостерігачами на виборах в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АП.

"Президент Петро Порошенко підписав закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо спостереження за виборчими процесом в Україні", - повідомили в АП.

Верховна Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні 7 лютого.

Законом вносяться зміни до законів "Про вибори Президента України", "Про вибори народних депутатів України", "Про місцеві вибори" якими визначено, що офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаною Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом.

Ця заборона також стосується осіб, пропозиції стосовно яких ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, голова ОБСЄ відреагував на заборону росіянам спостерігати за виборами в Україні.

Українські Національні Новини

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