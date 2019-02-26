Президент одобрил запрет россиянам быть наблюдателями на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Президент Петр Порошенко подписал закон, запрещающий представителям страны-агрессора быть наблюдателями на выборах в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АП.
"Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательными процессом в Украине", - сообщили в АП.
Верховная Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине 7 февраля.
Законом вносятся изменения в законы "О выборах Президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах" которыми определено, что официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанным Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.
Этот запрет также касается лиц, предложения по которым инициировано или внесеногосударством, признанным Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, глава ОБСЕ отреагировал на запрет россиянам наблюдать за выборами в Украине.