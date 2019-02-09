Голова ОБСЄ відреагував на заборону росіянам спостерігати за виборами в Україні

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Словаччини і голова Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Мирослав Лайчак висловив глибокий жаль з приводу рішення Верховної Ради, що забороняє громадянам Російської Федерації бути спостерігачами місії БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за виборами в Україні. Про це заявили у прес-службі МЗС Словаччини за підсумками його телефонних переговорів з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, передає УНН.