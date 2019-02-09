Голова ОБСЄ відреагував на заборону росіянам спостерігати за виборами в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Словаччини і голова Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Мирослав Лайчак висловив глибокий жаль з приводу рішення Верховної Ради, що забороняє громадянам Російської Федерації бути спостерігачами місії БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за виборами в Україні. Про це заявили у прес-службі МЗС Словаччини за підсумками його телефонних переговорів з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, передає УНН.
Під час розмови, яка відбулася 8 лютого, міністри підтримали БДІПЛ ОБСЄ у спостереженні за президентськими виборами в Україні.
"Підкресливши тверду і тривалу підтримку України з боку словацького головування в ОБСЄ, міністр висловив глибокий жаль з приводу рішення Верховної Ради України, яка 7 лютого 2019 року ухвалила закон, що забороняє акредитацію громадян Російської Федерації як спостерігачів місії БДІПЛ зі спостереження за виборами в Україні", - повідомили у МЗС Словаччини.
"Незалежність, неупередженість і професіоналізм спостереження за виборами БДІПЛ мають вирішальне значення. Я переконаний, що запит БДІПЛ про акредитацію всіх його спостерігачів відповідає найкращим інтересам ОБСЄ, України і її народу", - сказав Лайчак.
Тому, як зазначається, голова ОБСЄ наполегливо закликав високопосадовців України "продовжувати шукати всі можливі рішення, які дозволили б акредитувати всіх спостерігачів БДІПЛ на цих виборах".
7 лютого Верховна Рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні. В ОБСЄ в зв'язку з таким рішенням України висловили жаль.