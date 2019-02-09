Глава ОБСЕ отреагировал на запрет россиянам наблюдать за выборами в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Министр иностранных дел Словакии и председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мирослав Лайчак выразил глубокое сожаление по поводу решения Верховной Рады, запрещающего гражданам Российской Федерации быть наблюдателями миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами в Украине. Об этом заявили в пресс-службе МИД Словакии по итогам его телефонных переговоров с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, передает УНН.
Во время разговора, который состоялся 8 февраля, министры поддержали БДИПЧ ОБСЕ в наблюдении за президентскими выборами в Украине.
"Подчеркнув твердую и длительную поддержку Украины со стороны словацкого председательства в ОБСЕ, министр выразил глубокое сожаление по поводу решения Верховной Рады Украины, которая 7 февраля 2019 года приняла закон, запрещающий аккредитацию граждан Российской Федерации в качестве наблюдателей миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами в Украине", - сообщили в МИД Словакии.
"Независимость, беспристрастность и профессионализм наблюдения за выборами БДИПЧ имеют решающее значение. Я убежден, что запрос БДИПЧ об аккредитации всех его наблюдателей отвечает наилучшим интересам ОБСЕ, Украины и ее народа", - сказал Лайчак.
Поэтому, как отмечается, председатель ОБСЕ настоятельно призвал высокопоставленных должностных лиц Украины "продолжать искать все возможные решения, которые позволили бы аккредитовать всех наблюдателей БДИПЧ на этих выборах".
7 февраля Верховная Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине. В ОБСЕ в связи с таким решением Украины выразили сожаление.