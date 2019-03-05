У ЦВК повідомили, скільки бюлетенів буде надруковано

"Вперше в історії виборів в Україні під час організації підготовки та проведення виборів президента закупівля товарів, робіт та послуг здійснюється відповідно вимог Закону України "Про публічні закупівлі" від 25 грудня 2015 року № 922-VIII. Зазначимо, що заявлена в повідомленні про намір укласти угоду кількість бюлетенів формувалася із врахуванням потреб на день голосування 31 березня 2019 року і на можливий день повторного голосування згідно з вимогами названого вище Закону. Інакше, ніж проводити закупівлю одночасно на день голосування 31 березня 2019 і у разі потреби на день повторного голосування, Центральна виборча комісія діяти не могла, враховуючи швидкоплинність виборчого процесу", - повідомили у прес-службі.



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Крім того, у ЦВК додали, що під час формування бюджетного запиту на 2019 рік ще 25 липня 2018 року на підставі бюджетного планування було сформовано очікувану кількість виборчих бюлетенів на чергові вибори президента 31 березня 2019 року з урахуванням можливого повторного голосування.



"Очікувана кількість заявлених в повідомленні бюлетенів формувалася станом на 25 липня 2018 року відповідно до поданої інформації від Державного реєстру виборців про прогнозовані дані щодо виборців на дату проведення чергових виборів президента України (із врахуванням середньомісячної плинності кількості виборців по кожній області) із врахуванням положень частини 7 статті 71 Закону України "Про вибори Президента України" (виборчі бюлетені виготовляються у кількості, що на 0,5% перевищує кількість виборців, які включені до списку виборців на виборчій дільниці) із врахуванням кратності розміщення виборчого бюлетеню у межах поліграфічного листа", - додали у прес-службі.



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Таким чином і була вирахувана очікувана кількість бюлетенів на день голосування і день повторного голосування:

30 028 913 (очікувана кількість виборців) + 150 145 (або 0,5%, згідно зі статтею 71 Закону України "Про вибори Президента України") + 742 (кратність, згідно з технічними можливостями Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів") + 30 028 913 (потенційна кількість виборців на день повторного голосування) + 150 145 (або 0,5%, згідно зі статтею 71 Закону України "Про вибори Президента України") + 742 (кратність, згідно з технічними можливостями Державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів") = 60 359 600.



"Враховуючи, що розрахунки проводилися станом на 25 липня 2018 року, на день остаточного замовлення бюлетенів їх кількість може різнитися, відповідно до оновлених даних Державного реєстру виборців щодо кількості виборців на кожній дільниці, точної кількості кандидатів на пост президента України (що вплине на розмір бюлетеня) та інших уточнених відповідно до законодавства даних", - додали у прес-службі.



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Нагадаємо, за вихідні в Україні зафіксовано загалом майже 70 порушень виборчого законодавства.