ЦВК збільшила видатки на вибори ще на 6 млн грн

"Комісія внесла зміни до Кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, затвердженого постановою ЦВК від 3 січня 2019 року № 6 (зі змінами, внесеними постановою ЦВК від 11 лютого 2019 року № 284), виклавши його у новій редакції. Після внесених змін сума видатків Комісії збільшилась на 6 млн 74 тис. 671 гривню і складає 282 млн 53 тис. 202 гривні", - йдеться у повідомленні.

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Також, за інформацією прес-служби, ЦВК внесла зміни до Розподілу коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, затвердженого постановою ЦВК від 11 лютого 2019 року № 285, перерозподіливши 6 млн 74 тис. 671 гривню з резерву коштів на видатки Центральної виборчої комісії.

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Нагадаємо, 31 грудня 2018 року офіційно стартувала виборча кампанія на виборах президента України. У ЦВК завершили реєстрацію кандидатів у президенти 8 лютого 2019 року. Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.