ЦИК увеличила расходы на выборы еще на 6 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия сегодня на заседании увеличила сумму расходов на подготовку и проведение выборов Президента Украины на 6 млн 74 тыс. 671 грн. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЦИК.
"Комиссия внесла изменения в Смету расходов Центральной избирательной комиссии на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года, утвержденного постановлением ЦИК от 3 января 2019 года № 6 (с изменениями, внесенными постановлением ЦИК от 11 февраля 2019 года № 284), изложив его в новой редакции. После внесенных изменений сумма расходов Комиссии увеличилась на 6 млн 74 тыс. 671 грн и составляет 282 млн 53 тыс. 202 гривны", - говорится в сообщении.
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Также, по информации пресс-службы, ЦИК внесла изменения в Распределение средств Государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года, утвержденного постановлением ЦИК от 11 февраля 2019 года № 285, перераспределив 6 млн 74 тыс. 671 гривну из резерва средств на расходы Центральной избирательной комиссии.
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Напомним, 31 декабря 2018 года официально стартовала избирательная кампания на выборах президента Украины. В ЦИК завершили регистрацию кандидатов в президенты 8 февраля 2019. Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.