В ЦИК сообщили, сколько бюллетеней будет напечатано

"Впервые в истории выборов в Украине во время организации подготовки и проведения выборов президента закупка товаров, работ и услуг осуществляется в соответствии с требованиями Закона Украины "О публичных закупках" от 25 декабря 2015 № 922-VIII. Отметим, что заявленная в сообщении о намерении заключить соглашение количество бюллетеней формировалась с учетом потребностей в день голосования 31 марта 2019 года и на возможный день повторного голосования в соответствии с требованиями названного выше Закона. Иначе, чем проводить закупку одновременно на день голосования 31 марта 2019 года и в случае необходимости в день повторного голосования, Центральная избирательная комиссия действовать не могла, учитывая скоротечность избирательного процесса", - сообщили в пресс-службе.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЦИК увеличила расходы на выборы еще на 6 млн грн



Кроме того, в ЦИК добавили, что при формировании бюджетного запроса на 2019 еще 25 июля 2018 на основании бюджетного планирования было сформировано ожидаемое количество избирательных бюллетеней на очередные выборы президента 31 марта 2019 года с учетом возможного повторного голосования.



"Ожидаемое количество заявленных в сообщении бюллетеней формировалась по состоянию на 25 июля 2018 в соответствии с поданной информации от Государственного реестра избирателей о прогнозируемых данных относительно избирателей на дату проведения очередных выборов президента Украины (с учетом среднемесячной текучести количества избирателей по каждой области) с учетом положений части 7 71 Закона Украины "О выборах Президента Украины" (избирательные бюллетени изготавливаются в количестве, что на 0,5% превышает количество избирателей, включенных в список избирателей на избирательном участке) с учетом кратности размещения избирательного бюллетеня в пределах полиграфического листа", - добавили в пресс-службе.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С начала избирательной кампании объявлено о подозрении 19 лицам



Таким образом и было рассчитано ожидаемое количество бюллетеней в день голосования и день повторного голосования:

30028913 (ожидаемое количество избирателей) + 150 145 (или 0,5%, согласно статье 71 Закона Украины "О выборах Президента Украины") + 742 (кратность, согласно с техническими возможностями Государственного предприятия "Полиграфический комбинат" Украина "по изготовлению ценных бумаг ") + 30028913 (потенциальное количество избирателей в день повторного голосования) + 150 145 (или 0,5%, согласно статье 71 Закона Украины" О выборах Президента Украины ") + 742 (кратность, согласно с техническими возможностями Государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг") = 60359600.



"Учитывая, что расчеты проводились на 25 июля 2018 года, в день окончательного заказ бюллетеней их количество может различаться, в соответствии с обновленным данным Государственного реестра избирателей по количеству избирателей на каждом участке, точное количество кандидатов на пост президента Украины (что повлияет на размер бюллетеня ) и других уточненных в соответствии с законодательством данных", - добавили в пресс-службе.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, во сколько обойдется ЦИК печать бюллетеней для выборов

Напомним, за выходные в Украине зафиксировано в общей сложности почти 70 нарушений избирательного законодательства.