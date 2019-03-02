Стало відомо, у скільки обійдеться ЦВК друк бюлетенів для виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Центральна виборча комісія (ЦВК) має намір витратити на виготовлення виборчих бюлетенів для голосування за кандидатів у президенти 166,3 млн грн, передає УНН з посиланням на дані ProZorro.
ЦВК має намір укласти договір про виготовлення бюлетенів з державним підприємством "Поліграфічний комбінат "Україна". Повідомлення про намір укласти договір ЦВК опублікувала 22 лютого 2019 року.
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Вартість виготовлення виборчих бюлетенів для голосування за кандидатів у президенти, як вказано, становить 166,3 млн грн.
Раніше ЦВК затвердила єдині кошториси видатків окружних виборчих комісій з виборів президента України 143 територіальних виборчих округів для підготовки і проведення чергових виборів президента України на загальну суму 885 млн 287 тис. 758 гривень.
Як повідомляв УНН, форму, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування в день виборів президента України Центральна виборча комісія затвердить включно до 8 березня.
Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня.