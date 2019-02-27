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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 125240 просмотра

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Выборы-2019: окружные избирательные комиссии могут потратить 885 млн гривен

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. ЦИК утвердила единые сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины 143 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения очередных выборов президента Украины на общую сумму 885 млн 287 тыс. 758 гривен. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЦИК.

"Комиссия утвердила единые сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины 143 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения очередных выборов президента Украины на общую сумму 885 млн 287 тыс. 758 гривен", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, ЦИК увеличила расходы на выборы президента почти на 10 млн гривен.

Как сообщал УНН, форму, цвет и текст избирательного бюллетеня для голосования в день выборов президента Украины Центральная избирательная комиссия утвердит включительно до 8 марта.

Напомним, ЦИК завершила регистрацию кандидатов: в бюллетене будет 44 фамилии.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

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