Выборы-2019: окружные избирательные комиссии могут потратить 885 млн гривен

"Комиссия утвердила единые сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины 143 территориальных избирательных округов для подготовки и проведения очередных выборов президента Украины на общую сумму 885 млн 287 тыс. 758 гривен", - сообщили в пресс-службе.



Как сообщал УНН, ЦИК увеличила расходы на выборы президента почти на 10 млн гривен.



Как сообщал УНН, форму, цвет и текст избирательного бюллетеня для голосования в день выборов президента Украины Центральная избирательная комиссия утвердит включительно до 8 марта.



Напомним, ЦИК завершила регистрацию кандидатов: в бюллетене будет 44 фамилии.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.