Вибори-2019: окружні виборчі комісії можуть витратити 885 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. ЦВК затвердила єдині кошториси видатків окружних виборчих комісій з виборів президента України 143 територіальних виборчих округів для підготовки та проведення чергових виборів президента України на загальну суму 885 млн 287 тис. 758 гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі ЦВК.
"Комісія затвердила єдині кошториси видатків окружних виборчих комісій з виборів президента України 143 територіальних виборчих округів для підготовки та проведення чергових виборів президента України на загальну суму 885 млн 287 тис. 758 гривень", - повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, ЦВК збільшила видатки на вибори президента майже на 10 млн гривень.
Як повідомляв УНН, форму, колір і текст виборчого бюлетеня для голосування у день виборів президента України Центральна виборча комісія затвердить включно до 8 березня.
Нагадаємо, ЦВК завершила реєстрацію кандидатів: у бюлетені буде 44 прізвища.
Вибори президента України відбудуться 31 березня.