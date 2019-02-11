ЦВК визначиться з довжиною бюлетенів до 8 березня

У ЦВК зазначена ця дата, оскільки до 7 березня включно кандидат у президенти може подати звернення до ЦВК із письмовою заявою про відмову від балотування.

“Затвердження форми, кольору і тексту виборчого бюлетеня для голосування в день виборів Президента України, а також форми виборчого бюлетеня для повторного голосування відбудеться не пізніш як за двадцять два дні до дня виборів, а саме до 8 березня включно”, - йдеться у календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення чергових виборів Президента України.

Тож, 8 березня, не пізніш як за 22 дні до дня виборів, ЦВК має ухвалити рішення про скасування реєстрації кандидата на пост Президента України у разі, якщо така заява надійшла.

Тоді ж, не пізніше як у день затвердження форми виборчого бюлетеня, ЦВК, за поданням кандидатів на пост Президента України, має утворити контрольну комісію для контролю за виготовленням виборчих бюлетенів для голосування в день виборів Президента України на підприємствах-виготовлювачах, дотриманням вимог щодо знищення друкарських форм, технічних відходів, поліграфічного браку, погашення невикористаних виборчих бюлетенів.

Нагадаємо, ЦВК завершила реєстрацію кандидатів: у бюлетені буде 44 прізвища.

Вибори Президента України відбудуться 31 березня.