ЦИК определится с длиной бюллетеней к 8 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Форму, цвет и текст избирательного бюллетеня для голосования в день выборов Президента Украины Центральная избирательная комиссия утвердит до 8 марта. Эта информация содержится на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, передает УНН.
В ЦИК указана эта дата, поскольку до 7 марта включительно кандидат в президенты может подать обращение в ЦИК с письменным заявлением об отказе от баллотирования.
"Утверждение формы, цвета и текста избирательного бюллетеня для голосования в день выборов Президента Украины, а также форма избирательного бюллетеня для повторного голосования состоится не позднее чем за двадцать два дня до дня выборов, а именно к 8 марта включительно", - говорится в календарном плане основных организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов Президента Украины.
Поэтому, 8 марта, не позднее чем за 22 дня до дня выборов, ЦИК должен принять решение об отмене регистрации кандидата на пост Президента Украины в случае, если такое заявление поступило.
Тогда же, не позднее чем в день утверждения формы избирательного бюллетеня, ЦИК по представлению кандидатов на пост Президента Украины, должен создать контрольную комиссию для контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования в день выборов Президента Украины на предприятиях-изготовителях, соблюдением требований по уничтожению печатных форм, технических отходов, полиграфического брака, погашение неиспользованных избирательных бюллетеней.
Напомним, ЦИК завершила регистрацию кандидатов: в бюллетене будет 44 фамилии.
Выборы Президента Украины состоятся 31 марта.